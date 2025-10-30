Leyard Europe führt eine neue Premium-LED-Serie ein: Die COB-LED-Module der Komodo-Serie sollen das neue Flaggschiff im Leyard-Portfolio sein. Sie eignen sich unter anderem für das Corporate-Umfeld sowie Besprechungsräume und für den Einsatz in der Virtual Production.

Die Komodo-LEDs sind für den Innenraum konzipiert und in Pixelpitches von 0,7, 0,9 und 1,2 Millimetern erhältlich. Sie verfügen zudem über einen DCI-P3-Farbraum und eine Helligkeit von 1.000 Nits.

Zudem ist die Komodo-LED mit einer alternierende LED-Ausrichtung ausgestattet, um verbesserte Blickwinkel und Farbgleichmäßigkeit zu erzielen. Dies soll ein Seherlebnis von hoher Qualität gewährleisten und gleichzeitig die inhärenten Vorteile der COB-Technologie zu verbessern.

Zusätzlich zur 100-Gbit/s-ST2110-Fähigkeit, einem von der Society of Motion Picture and Television Engineers (SMPTE) entwickelten Standard zur Definition professioneller Medien über ein IP-Netzwerk, verfügt die Komodo-Serie über ein aufrüstbares Design zur Unterstützung zukünftiger Standards.

Die Komodo-Serie folgt auf die Einführung der Directlight Essential-Serie im Mai und rundet das Portfolio des Branchenführers im Bereich COB-Displays ab. Es sind nun Basis-, Mittelklasse- und Premium-Produkte erhältlich.

