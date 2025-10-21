Samsung führt den LED-Kinobildschirm Onyx in Europa ein. Der Screen unterstützt HDR-Inhalte, flexible Größen und soll gemeinsam mit Pixar ein hochwertiges Kinoerlebnis ermöglichen.

Samsung hat seine neue Kino-LED Onyx (ICD-Serie) offiziell für den europäischen Markt vorgestellt. Nach der Premiere auf der Cinema Con im April 2025 in den USA und einer Präsentation auf der Cine Europe im Sommer kommt damit eine Weiterentwicklung der 2017 eingeführten Cinema-Display-Technologie in europäische Kinos.

„Europa ist ein wichtiger Markt für Kinoinnovationen“, sagt Hoon Chung, Executive Vice President des Visual Display Business bei Samsung Electronics. Die Onyx 2.0 soll aufgrund ihrer 4K-Auflösung und hohen Schwarzwerten ein besonders immersives visuelles Storytelling fördern. Aber erst durch die Zusammenarbeit mit Produktionsstudios wie Pixar und Pathé Cinemas wurde die LED für Kinoketten attraktiv.

Onyx ist laut Samsung das weltweit erste DCI-zertifizierte Cinema-LED-Display und kann mit 4K-Auflösung bei bis zu 120 Hertz betrieben werden. Die maximale Spitzenhelligkeit liegt bei 300 Nits. Das Display gibt es in vier Standardgrößen – 5, 10, 14 und 20 Meter –, kann aber auch an verschiedene Kinogrößen angepasst werden. Mit den gängigen Audio-Systemen wie Dolby Atmos, Meyer Sound, QSC und JBL ist Onyx kompatibel.

Kooperation mit Pixar für HDR-Filmproduktion

Ein Schwerpunkt liegt auf der Unterstützung von HDR-Filmformaten. Gemeinsam mit den Pixar Animation Studios arbeitet Samsung an der Weiterentwicklung von HDR-Inhalten für das Kino. Der im Juni veröffentlichte Pixar-Film „Elio“ wurde bereits im mit Onyx kompatiblen 4K-HDR-Format produziert.

Pixar plant außerdem, ein Onyx-Display auf dem Studio-Campus in Emeryville, Kalifornien, zu installieren. Dort soll die Technologie künftig bei der Produktion, Farb- und Helligkeitsbewertung sowie für interne Vorführungen genutzt werden. So möchte das Studio sicherstellen, dass Filme auch im Kino die gewünschte visuelle Wirkung entfalten.

„Mit den Samsung Onyx Cinema Displays können unsere Künstler*innen ihre Geschichten so zeigen, wie sie sie sich vorgestellt haben – lebendig, dynamisch und realitätsnah“, sagt Jessie Schroeder, Vizepräsidentin für Postproduktion bei Pixar.

Mit der Einführung von Onyx will Samsung die Standards für HDR-Kinoerlebnisse in Europa anheben und Kinos neue Möglichkeiten für hochwertige Bild- und Tonqualität bieten.

Anzeige