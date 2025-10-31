Eletromidia, eines der größten Außenwerbeunternehmen Lateinamerikas, übernimmt 100 Prozent des Anbieters Urbana Mídia – dem Hauptbetreiber von Stadtmöbeln in Belo Horizonte. Mit dem Kauf stärkt Eletromidia seine Position im brasilianischen Out-of-Home-Markt, der zugleich der drittgrößte Werbemarkt des Landes ist.

Urbana Mídia besitzt eine langfristige Konzession der Stadtverwaltung von Belo Horizonte, die bis 2041 läuft. Das Unternehmen betreibt, wartet und vermarktet Werbeflächen an 1.300 Bushaltestellen in der südöstlichen Metropole – 100 davon sind mit digitalen Werbeflächen ausgestattet, der Rest mit statischen. Unter Eletromidia soll die Digitalisierung weitergehen.

Durch die Übernahme vergrößert Eletromidia seine Reichweite in der Stadt um rund 45 Prozent und erreicht damit täglich etwa 1,5 Millionen Menschen. Bereits Anfang des Jahres hatte Eletromidia das brasilianische OoH-Inventar von Clear Channel Outdoor für rund 80 Millionen Reais (ca. 14 Millionen US-Dollar) übernommen – ein Schritt, der den Rückzug von Clear Channel aus Lateinamerika markierte.

Mit diesen beiden Akquisitionen baut Eletromidia seine nationale Präsenz weiter aus – von Flughäfen über Einkaufszentren, Straßenmöblierung und öffentlichen Nahverkehr bis hin zu Wohngebieten.

Der Kauf von Urbana Mídia stärkt insbesondere Eletromidias margenstarken Geschäftsbereich „Street Media“. Zudem kann das Unternehmen damit seine Initiative „Abrigo Amigo“ („Freundlicher Schutzraum“) auf Belo Horizonte ausweiten. Ziel des Projekts ist es, die DooH-Screens an Bushaltestellen nachts in Notrufstationen zu verwandeln. Außerdem plant Eletromidia, das Zielgruppen-Targeting des DooH-Netzwerks zu verbessern.

