Nach den Veräußerungen aller Werbeträger in Mexiko, Chile und Peru verkauft Clear Channel nun auch sein Brasilien-Geschäft. Für 80 Millionen Real – umgerechnet 14 Millionen US-Dollar – ging die nationale Organisation Publibanca Brasil an Eletromidia.

Eletromidia war bereits vorher der größte DooH-Anbieter des Landes – 39.000 der insgesamt 60.000 OoH-Träger sind digital. Mit dem Kauf von Clear Channel Brasilien kommen jetzt rund 6.000 Werbeflächen in elf großen Städten hinzu. Neben dem Out-of-Home-Inventar ist inzwischen auch der Software-Anbieter 4yousee Teil des Eletromidia-Portfolios. 4yousee gilt als größtes Digital Signage-CMS in Latam und war zuvor bereits Hauptlieferant für Eletromidia.

Alle Latam-Werbeträger verkauft

Für Clear Channel wiederum ist die Veräußerung ein weiterer Schritt im Vorhaben, die Organisation auf Wachstumssegmente zu verschlanken. Der Außenwerber sieht seine Zukunft rein am nordamerikanischen Markt und im Flughafen-Segment. Die Geschäfte in Mexiko, Peru und Chile wurden Anfang des Jahres bereits von Global Vía Pública übernommen. Mit dem Verkauf an Eletromidia sind alle Geschäftsaktivitäten in Lateinamerika veräußert.

Der Abschluss wird im Laufe des Jahres 2025 erwartet. Bis dahin bleiben beide Unternehmen unabhängig und setzen ihren Geschäftsbetrieb wie bisher fort.

