Nach dem Verkauf des Nordeuropa-Geschäfts an die Bauer Media Group führt Clear Channel Outdoor den Verkauf der US-Geschäfte fort. Nun gab das Unternehmenvbekannt, dass es den Verkauf seiner Geschäfte in Mexiko, Peru und Chile an Global Media US, firmierend als Global Vía Pública, in einer gleichzeitigen „Sign and Close“-Transaktion abgeschlossen hat.

Clear Channel erhielt beim Abschluss 20 Millionen US-Dollar in bar, basierend auf einem Unternehmenswert von 34 Millionen US-Dollar. Das Unternehmen hat außerdem Anspruch auf eine zusätzliche Gewinnbeteiligung in Höhe von 1,25 Millionen US-Dollar. Die Gegenleistung könne weiteren üblichen Anpassungen unterworfen sein. Das Unternehmen beabsichtigt, den erwarteten Nettoerlös aus dem Verkauf zur Verbesserung seiner Liquiditätsposition zu verwenden.

„Der Verkauf unserer Geschäfte in Mexiko, Peru und Chile ist ein weiterer Beweis für die Fortschritte, die wir bei der Optimierung unseres Portfolios und der Konzentration auf das Wachstum unserer Segmente Amerika und Flughäfen bei gleichzeitiger Stärkung unserer Bilanz machen“, sagt Scott Wells, Chief Executive Officer von Clear Channel Outdoor Holdings.

Brasilien soll ebenfalls abgestoßen werden

Federico Diez, Präsident von Global Vía Pública, kommentiert: „Diese Transaktion entspricht unseren strategischen Zielen und stärkt unser etabliertes Lateinamerika-Geschäft. Wir freuen uns über die Möglichkeit, das Geschäftswachstum weiter voranzutreiben und unsere Medienplattform und Teams zu nutzen, um dynamische Außenwerbekampagnen für unsere Kunden zu liefern.“

Der Verkaufsprozess für das verbleibende lateinamerikanische Geschäft in Brasilien ist laut Clear Channel im Gange.

