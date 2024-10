Nach Mexiko ist Brasilien der zweitgrößte Digital Signage-Markt der LATAM-Region und die achtgrößte Volkswirtschaft der Welt. Mit 213 Millionen Einwohnern ist es das bei weitem größte Land in Lateinamerika. Das 2006 gegründete Unternehmen 4yousee ist der führende CMS-Anbieter auf dem brasilianischen Digital Signage-Markt und bedient Einzelhändler, QSR-Betreiber und Tankstellen. Aktuell verfügt 4yousee über eine installierte Basis von mehr als 40.000 SaaS-Lizenzen. Es wird erwartet, dass diese Zahl unter der neuen Eigentümerschaft von Eletromidia deutlich ansteigen wird.

Eletromidia ist der führende OoH-Eigentümer in Brasilien, noch vor JC Decaux. Die 60.000 Touchpoints, darunter 40.000 DooH-Screens, erreichen täglich 22 Millionen Menschen. Das DooH-Netzwerk umfasst fast 100 Premium-Einkaufszentren, Stelen am Straßenrand und in Wartehallen und kleine Displays in Zügen und U-Bahnen in São Paulo, Rio de Janeiro und Salvador. Zusätzlich vermarktet Eletromidia auch DooH-Netzwerke an Flughäfen, wie zum Beispiel in Rio de Janeiro.

4yousee wird als separater Geschäftsbereich in Eletromidia integriert, um Größenvorteile zu erzielen und die Kosten zu senken. Das Managementteam, Joaquim Lopes und Wemerson Silva, bleibt bestehen und wird das Digital Signage-CMS- und Analysegeschäft weiterhin als Teil des Managements von Eletromidia leiten.

