Bernmobil, die städtischen Verkehrsbetriebe Bern, ernennen Livesystems zum Vermarktungspartner für ihre OoH-Flächen auf Trams und in Bussen. Der Vertrag beginnt am 1. Januar 2027 und umfasst eine Laufzeit von vier Jahren.

Livesystems wird demnach sowohl die analogen als auch die digitalen Werbeträger betreuen. Das Portfolio umfasst über 220 Fahrzeuge mit rund 650 Screens sowie klassische Werbeformen wie Ganzgestaltungen von Trams und Bussen, Bushecks, Dachlängsformate, Hängekartons, Fenstertransparente und F200 Traffic.

Laut Adriano Beti, CEO von Livesystems, bringe das Unternehmen aufgrund seiner Wurzeln in Bern, seines Marktverständnisses und seiner Erfahrung im öffentlichen Verkehr gute Voraussetzungen mit, um die Vermarktung zu übernehmen. Derzeit verfügt Livesystems im öffentlichen Verkehr ein nationales Inventar von rund 13.000 Werbeflächen.

Laut Bernmobil zeigen die Fahrgastzahlen in Trams und Bussen der Stadt derzeit eine steigende Tendenz: Im Jahr 2024 nutzten rund 99 Millionen Menschen die Verkehrsmittel des Unternehmens. Dies bietet Werbetreibenden und Agenturen nach Einschätzung von Branchenvertretern günstige Rahmenbedingungen für die Durchführung von Kampagnen in der Schweiz.

Anzeige