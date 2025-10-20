Samsung führt sein neues 115-Zoll-LCD-Display (2,90 m) offiziell auf dem US-Markt ein. Das riesige Display wurde erstmals im Februar 2025 auf der ISE vorgestellt und soll auch in Deutschland bald kommen. Diese neue Digital Signage-Lösung schließt die Lücke zwischen herkömmlichen Videowänden und LED-Lösungen und bietet damit eine neue Alternative für großflächige Anwendungen.

Eine neue Größenklasse für LCD-Signage

Bisher galt 100 Zoll als die praktische Obergrenze für LCD-Displays. Größere Modelle waren wegen Handhabung und Installation schwer umsetzbar. Die neuen 115-Zoll-Displays, wie das Samsung QHFX 115″, durchbrechen diese Grenze. Sie richten sich an Bereiche, die bisher von 2×2-Videowänden oder kleineren LED-Lösungen abgedeckt wurden. Mit einem einzigen, nahtlosen Screen lassen sich Rahmen vermeiden und Installation sowie Wartung deutlich vereinfachen.

Technische Fakten zum QHFX 115″

Auflösung: 4K UHD, vergleichbar mit einer 0,6 mm LED-Wall

Helligkeit: 1.000 Nits mit Blendschutzbeschichtung, ideal für helle Verkaufsflächen

Hintergrundbeleuchtung: Micro-LED für hohen Kontrast und energieeffizienten Betrieb

Design: Ultradünnes Gehäuse mit nur 3,1 cm Tiefe

Smart-Signage-Funktionen: Integrierter SoC mit Chromium 108, Samsung Knox-Sicherheit und Smartthings-Kompatibilität

Laut Samsung verbraucht das 115-Zoll-Display außerdem bis zu 50 Prozent weniger Energie als vergleichbare großformatige Displays.

Anwendungen und Einsatzbereiche

Das 115-Zoll-Display ist für den Einsatz in Retail- und Corporate-Umgebungen vorgesehen – beispielsweise in Ausstellungsräumen, Lobbys und Konferenzräumen. Während Kontrollzentren für ultrahochauflösende Konfigurationen weiterhin modulare Videowände bevorzugen, ist die 115-Zoll-Klasse für die meisten Digital Signage- und DooH-Anwendungen mehr als ausreichend.

Der offizielle Listenpreis von Samsung für den QHFX 115″ liegt in den USA bei über 20.000 US-Dollar.

