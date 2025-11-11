EMAV, eines der führenden technischen Produktionsunternehmen Portugals und Teil der Media Capital Group, hat sich ein Virtual-Production-Studio eingreichtet, das mit LED-Technologie vom spanischen Hersteller Alfalite eingerichtet ist.

Das von der Vantec Danmon Group integrierte Projekt soll Portugals Position innerhalb der wachsenden Virtual-Production-Landschaft auf der iberischen Halbinsel stärken.

Die neue Anlage verfügt über eine 25 mal 5 Meter große Alfalite Modularpix Pro 1.9 Orim VP XR LED-Wand und eine 8 mal 5 Meter große Modularpix Pro 3.9 HB VP XR LED-Decke, die mit der Echtzeit-Grafik-Engine von Pixotope und Trackmen-Kameratracking-Systemen betrieben werden.

Systeme arbeiten zusammen

„Die Alfalite-Panels haben alle unsere Erwartungen erfüllt. Die Farbwiedergabe ist präzise und über die gesamte Oberfläche hinweg einheitlich, und dank der Flexibilität bei Helligkeit und Kontrast können wir mit verschiedenen Beleuchtungskonfigurationen arbeiten, ohne Kompromisse bei der Qualität eingehen zu müssen“, sagt Jorge Faria, Berater der Geschäftsleitung bei Emav.

Die erste Produktion wurde laut Jorge Faria mit sehr guten Ergebnissen mit nur einem Bruchteils der benötigten Zeit im Vergleich zu konventiollen Methoden realisiert. Jaime Amores, Produktmanager bei Vantec, hob die Kompatibilität der LED-Panels von Alfalite mit der Rendering- und Tracking-Infrastruktur von Pixotope hervor.

