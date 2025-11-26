Showtime für Epson: Wie das Unternehmen mitteilte, ist es der neue Technologiepartner für die Show „Alizé“ des Cirque du Soleil in Berlin. Epson ist für die Projektionen der Show verantwortlich, die am 20. November im Theater am Potsdamer Platz Premiere feiert. Diese umfassen unter anderem auch komplexe 3D-Illusionen.

Matthew Nickel, Chief Show Creation and Production Officer bei Cirque du Soleil, sagt zur neuen Partnerschaft: „In dieser neuen Produktion erweitern wir dank der Projektionstechnologie von Epson die Grenzen unserer Kreativität und öffnen die Tür zu neuen Möglichkeiten.“

Die Show in Berlin reicht laut Epson über die Bühne hinaus. Um die Anforderungen der Produktion zu erfüllen, wurde das Theater umgebaut. Acht Epson EB-PU2220B-Laserprojektoren kreieren den dynamischen Hintergrund der Bühne. Diese wird um eine virtuelle Bühne mit einer 3D-Umgebung erweitert. Auf dieser können besondere Effekte und Beleuchtungen dargestellt werden. Der Cirque du Soleil erhofft sich dadurch eine höhere Immersion beim Publikum, wenn die Show bis in die Zuschauerränge hineinreicht.

Mithilfe von Kameras und Infrarot-Trackern sollen die Laserprojektoren von Epson dafür sorgen, dass die Projektionen über die Show hinweg korrekt ausgerichtet sind.

Anzeige