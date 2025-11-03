Der Analytics-Spezialist Advertima hat seine Software auf GDPR-Konformität zertifizieren lassen. Das Zertifikat wurde vom Datenschutzexperten Keyed ausgestellt.

„Dies ist ein wichtiger Schritt für uns und gleichzeitig eine Bestätigung für die Datenschutzstrategie, die wir in unserer Software umgesetzt haben“, erklärt Iman Nahvi, CEO von Advertima. „Wir haben in der Vergangenheit viele Fragen zum Datenschutz gestellt bekommen. Das Prüfsiegel ist eine Bestätigung dafür, dass wir das Thema ernst nehmen und umfassend dokumentiert haben“, so Nahvi abschließend.

Grundlage des Zertifikats war eine umfassende Analyse des Software-Designs, der vorhandenen Dokumentation sowie der Schulungsunterlagen. Das Zertifikat gilt für den EU-Raum und muss jährlich erneuert werden. Die Dokumentation ist beim Zertifikatsgeber hinterlegt und kann bei Angebotsverfahren unkompliziert abgerufen werden. „Darüber hinaus übernimmt das Unternehmen auch das Versicherungsrisiko, was ein zusätzliches Plus für uns bedeutet“, kommentiert Iman Nahvi.

„Privacy by Design“

Nach eigenen Angaben entwickelt Advertima seine Technologie nach dem Privacy-by-Design-Prinzip. Dafür müssen mehrere Kernbedingungen erfüllt sein: keine biometrische Interpretation, keine Bild-Videospeicherung, Berechnung auf dem Gerät, anonyme Ausgabe und aggregierte Zielgruppensignale.

Advertima betont, dass in seiner Unternehmenssoftware die Fähigkeit der Technologie, Bilder zu speichern, deaktiviert ist, da Bilder mit Personen als personenbezogene Daten gelten und nicht gespeichert werden. Das Unternehmen erfüllt die gesetzlichen Anforderungen, indem es anonymisierte Metadaten aus den Bildern direkt auf seinem Edge-AI-Player im Laden extrahiert. Danach werden die Bilder sofort und unwiderruflich gelöscht. All dies geschieht innerhalb von 70 bis 100 Millisekunden.

Laut Nils Möllers, Geschäftsführer von Keyed, übererfüllt die Advertima-Software die Anforderungen der GDPR-Regelung.

Anzeige