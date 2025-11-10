Kindermann stellt den neuen Konnect Planner vor: ein Online-Tool für die Konfiguration von Anschlusslösungen. Ob Tischanschlussfelder, Schalterrahmen, Bodentanks oder Racks – der Planner ermöglicht es, sämtliche Varianten individuell zusammenzustellen. Laut Kindermann ist die Benutzerführung intuitiv, die Konfiguration dadurch schnell und unkompliziert.

Integriert ist auch eine Wunschlisten-Funktion: Anwender können ihre Planungen speichern, vergleichen und bei Bedarf anpassen. Darüber hinaus bietet der Konnect Planner registrierten Händlern die Möglichkeit zur direkten Bestellung.

Kindermann selbst bietet unter dem Brand Cableports eine breite Palette an Tischanschlussfeldern an, die am Standort in Eibelstadt bei Würzburg gefertigt werden. Modelle für die Anbringung an, auf oder in Tischen stehen ebenso zur Verfügung wie Varianten in verschiedenen Größen und Ausführungen mit und ohne Abdeckung.

Die Lösungen sind individuell bestückbar mit Strom-, AV-, Daten- und Netzwerkanschlüssen. Das Portfolio wird kontinuierlich erweitert, aktuell zum Beispiel durch den USB-C Doppelcharger mit 65 Watt Ladestrom.

