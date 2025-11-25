Die Multitouch-Experten von Eyefactive präsentieren den neugestalteten kapazitiven Touch-Table Apollo. Der Tisch verfügt über ein rundes LCD-Touchdisplay mit bis zu 10 gleichzeitigen, Berührungspunkten. Mit dem neuen Design zielt Eyefactive auf eine bestimmte Zielgruppe ab: Der Touch-Tisch eignet sich laut dem Hersteller ideal für Museen, Lobbys und Bars. Das runde Touchscreen-Display hat eine Diagonale von 23,6 Zoll, was einem Durchmesser von 60 Zentimetern entspricht. Es ist in einen Metall-Standfuß eingebettet.

Matthias Woggon, CEO von Eyefactive, sagt über das neue Produkt: „Mit dem neuen Design verbinden wir eine auffällige Formgebung mit der bewährten Zuverlässigkeit und Leistungsfähigkeit unserer interaktiven Technologie.“

Viel Technik in kleinem Tisch

Der Apollo Touchtisch verfügt über eine Software von Eyefactive, die speziell auf runde Displays ausgelegt ist. Dazu zählen Apps für Spiele, Videoplayer und andere Programme. Das Display ermöglicht die Bedienung der Programme aus jedem Winkel. Die Apps können über den eigenen Eyefactive App Marketplace auf den Tisch heruntergeladen werden.

Laut dem Hersteller kann der Apollo Touchtisch erweitert werden. Mögliche Erweiterungen sind unter anderem QR-, NFC- und RFID-Scanner.

