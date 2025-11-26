Doohclick baut die Audience-Analytics-Technologie von Quividi in seine Plattform ein. OoH-Medienanbieter, die Doohclick als Ad-Management-System nutzen, bekommen dadurch Zugang zu First-Party-Daten und verifizierten Aufmerksamkeitswerten.

Quividi, eine aus Frankreich stammende Plattform, gilt als Goldstandard bei Premium-DooH-Netzwerken. Sie misst über zwei Milliarden Impressionen auf zehntausenden Screens in mehr als 80 Ländern.

Die Partnerschaft bringt Quividis Impressions-Zählungen, demografische Daten und Echtzeit-Aufmerksamkeitsanalysen direkt in Doohclicks Planung, Aktivierung und Reporting. CEO Olivier Duizabo sagt: „Doohclick hat eine starke Infrastruktur für Werbe-Auslieferung und Programmatic aufgebaut. Wir freuen uns, unsere Publikumsmessung hier einzubringen. So schaffen wir mehr Transparenz und Vertrauen bei allen Transaktionen.“

Nutzer von Doohclick können Quividi-Daten jetzt über den gesamten Kampagnenzyklus nutzen – von Prognosen und Echtzeit-Optimierung bis hin zu verifizierten Berichten nach der Kampagne. Doohclick-CEO Jonas Glad erklärt: „Mit den verlässlichen Daten von Quividi können unsere Nutzer den Wert ihrer Werbung besser zeigen, auf geprüfter Performance handeln und mehr Umsatz erzielen.“

