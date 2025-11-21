BenQ präsentiert mit dem neuen LU895UST einen kompakten 5.000-Ansi-Lumen-Ultra-Kurzdistanzprojektor. Der für immersive Entertainment- und interaktive Edutainment-Umgebungen sowie professionelle Multi-Projektor-Installationen entwickelte Laserprojektor liefert eine WUXGA-Auflösung von 1.920 mal 1.200, ein Projektionsverhältnis von 0,253 sowie einen niedrigen Offset von 117 Prozent.

Der LU895UST wiegt lediglich 4,5 Kilogramm. Dadurch lässt er sich in anspruchsvollen Installationsumgebungen wie zum Beispiel Freizeitparks, Showrooms oder Edutainment-Szenarien integrieren. Zudem eignet er sich perfekt für Anwendungen, die brillante Bildqualität, geringe Montageabstände und höchste Zuverlässigkeit verlangen, etwa in interaktiven Museen, digital erweiterten Lernräumen, Themenwelten oder Multi-Projektor-Installationen.

Projektionen bis 200 Zoll

Das sehr kurze Projektionsverhältnis ermöglicht Projektionsgrößen von bis zu 200 Zoll mit minimalem Abstand zur Leinwand; das ist ideal für Edge-Blending-Szenarien oder Installationen, bei denen Projektoren vor Publikum verborgen werden müssen. Dank Factory White Balance Adjustment und Edge-Blending-Kompatibilität gewährleistet der Projektor laut BenQ farblich präzise, nahtlos ineinander übergehende Mehrfachprojektionen.

Der Projektor verfügt über eine IP6X-zertifizierte Staubschutzkonstruktion und eine Laserlichtquelle, die bis zu 20.000 Stunden in Normal-Modus läuft – im Eco-Modus sind es 30.000 Stunden. Dadurch kann er auch in anspruchsvollen Umgebungen im 24/7-Einsatz stehen. Optional ist ein zusätzlicher Staubfilter erhältlich. An Anschlüssen verfügt der LU895UST unter anderem über HDMI, USB, eine Lan-Steuerung, RS-232 sowie eine netzwerkbasierte Firmwareverwaltung.

Der BenQ LU895UST ist ab Ende November 2026 zum unverbindlichen Verkaufspreis von 3.999 Euro brutto erhältlich.

