Die Doppelnutzung von Digital Signage als Werbemedium nimmt stetig an Fahrt auf – nichts anderes besagt das Konzept „Commerce Media“. Wer ein neues Netzwerk aufbauen will, sei es der Fitnessstudio- oder Supermarktbetreiber, kommt an dem Thema Werbevermarktung nicht vorbei. Denn Digital Signage-Infrastruktur ist teuer und das Ziel ist eine schnelle Amortisierung. Werbeeinnahmen können hier helfen.

Immer mehr Digital Signage-Software-Anbieter passen ihre CMS-Lösung für diese Doppelnutzung an. Das funktioniert meistens über eine Schnittstelle zu einer programmatischen Ad-Tech-Plattform. Novisign schließt zu diesem Zweck eine Partnerschaft mit der DooH-Plattform Perion. Die Anbindung ermöglicht es Anwendern, ihr Perion-Konto mit dem Ad Widget des Novisign-CMS zu verbinden und programmatische DooH-Werbung auf ihren Digital Signage-Screens zu schalten.

Über das Ad Widget sollen sich Werbespots in bestehende Inhalts-Layouts einbinden lassen – kombiniert mit weiteren dynamischen Elementen wie Nachrichtentickern, Diashows, Videos oder Echtzeit-Informationen.

Die Einrichtung erfolgt direkt über die Benutzeroberfläche von Novisign. Neben der reinen Ausspielung der Werbespots bietet die Plattform laut Anbieter auch Analysefunktionen zur Optimierung der Werbeleistung. Unterstützt werden verschiedene Display-Typen und Endgeräte.

