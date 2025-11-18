Dimedis ist sowohl in der Digital Signage Branche wie auch als Messe Technologieanbieter erfolgreich am Markt aktiv. Insbesondere in der Messebranche gelten die Kölner als führender Anbieter und Innovationsführer.

Zusammen mit der Düsseldorfer Retail- und Commerce Media Network Agentur Marketing of Moments wollen die Unternehmen den Wandel von der klassischen Messe zur datengetriebenen Medienplattform vorantreiben. Dazu gründen die Partner das Joint-Venture Dimedis Moments.

Dimedis Moments soll das erste Messe-Medienplattform Anbieter sein, der Technologie, Daten und Vermarktung zu einem Commerce-Media-Rundum-Paket verbindet und Messen zu messbaren, digitalen Werbekanälen mit signifikantem Umsatzpotenzial macht.

Messe trifft Commerce Media

Dimedis verfügt über 30 Jahren Messe-Expertise und tiefe Einblicke in Messeprozesse während Marketing of Moments zu den Innovatoren im noch jungen Commerce Media Markt zählt. Gemeinsam haben die Partner den Anspruch, die Ersten zu sein die ein Full-Service-Paket aus Softwarekompetenz, Datenintelligenz und Vermarktung bieten

Messeveranstaltern bietet Dimedis Moments ein nachhaltiges Commerce Media Erlösmodell, ermöglichen einen ganzheitlichen Blick auf Besucher-, Aussteller- und Datenströme und liefern Technologie und Vermarktung aus einer Hand.

Für Aussteller und Werbetreibende eröffnet Dimedis Moments neue Media-Produkte jenseits des klassischen Messeauftritts wie Zugang zu digitalen Reichweiten, kombinierte Onsite-, Offsite- und Retargeting-Kampagnen, datenbasierte Erfolgsmessung und Sichtbarkeit, die weit über den Messezeitraum hinausreicht.

