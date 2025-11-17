Für das Projection Mapping eines Kreuzfahrtschiffes von Disney Cruise Lines – anlässlich seiner Schiffstaufe – griffen die Spezialisten von Video Systems Design und VYV Corporation tief in die Technik-Kiste. Denn obwohl das Schiff im Hafen lag, wurde es von den Wellen und Gezeiten ständig bewegt – eine echte Herausforderung für das Projektionsmapping. Daher wurde das Schiff mit Tracking-Plattformen von VYV verfolgt, um die Projektion von 30 Laserprojektoren und den Echtzeit-Medienservern ständig an die Mikrobewegungen anzupassen.

Die aktive Positionsverfolgung geschah mit 15 IR-Kameras, 38 IR-Sendern und mehr als einer Meile Glasfaser-, Netzwerk- und Signalkabel. Vier Medienserver übertrugen 6.840 mal 1.200 Pixel große projizierte Inhalte, einschließlich Kalibrierung, Ausrichtung und Inhaltsanpassungen.

Einen Blick hinter die Kulissen und die Entstehung des Projekts bietet das folgende Video:

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Projektionsmapping auf statischen Bauwerken ist bei Sonderveranstaltungen und Erlebnis-Kampagnen mittlerweile gang und gäbe, aber die Umsetzung in großem Maßstab auf einem fahrenden Kreuzfahrtschiff ist weitaus seltener. Die Kombination aus aktivem Tracking, hochauflösender Laserprojektion und Multi-Server-Wiedergabe zeigt, wie schnell sich die Großformatprojektion weiterentwickelt hat, bei der die „Leinwand“ nicht mehr stationär bleiben muss.

Unterstützt wurde das Projection Mapping von einer Drohnenshow über dem Schiff.

Anzeige