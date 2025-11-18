Planus Media wird den Werbeetat der Landesgartenschau Neuss 2026 gewonnen. Die „Laga“ zählt zu den bedeutendsten Garten- und Freizeitevents und findet im nächsten Jahr vom 16. April bis 11. Oktober statt. Das Besondere: Der OoH-Spezialist verantwortet für den Kunden nicht nur die Außenwerbung, sondern übernimmt die gesamte Mediaplanung und -buchung. Dem Zuschlag ging ein Agenturscreening der Laga-Verantwortlichen voraus.

Rund 650.000 Gäste erwarten die Veranstalter zur Landesgartenschau Neuss 2026. Um dieses Ziel zu erreichen, werden die Veranstalter und Planus Media eine mehrstufige Kampagne mit regionalem Fokus fahren. Dies umfasst auch DooH: In Düsseldorf wird großflächiges DooH gebucht, hinzu kommen DooH-Screen an Haupt- und S-Bahnhöfen in Neuss und Düsseldorf sowie weitere Flächen im Düsseldorfer Stadtgebiet.

Ergänzt wird dies durch Print- und Online-Anzeigen in der Rheinischen Post sowie in weiteren regionalen Titeln.

Intensivierung zum Black Friday

„Garten und Out-of-Home – beides lebt draußen. Beides passt perfekt zusammen. Deshalb freuen wir uns, mit kreativen und aufmerksamkeitsstarken Maßnahmen dazu beizutragen, dieses Großereignis in Neuss erfolgreich zu machen“, sagt Axel Wiehler, geschäftsführender Gesellschafter von Planus Media.

Seit dem 1. November läuft der Ticketverkauf. Ende November startet zur Black-Week der Ticketverkauf über Eventim. Entsprechend wird Planus ab dann die Aktivitäten verstärken, um Aufmerksamkeit zu erzielen – vor allem zu Weihnachten, wenn Eintrittskarten ein beliebtes Geschenk sind, und zum Frühlingsstart 2026, wenn die Gartensaison wieder beginnt. Das Planus-Team um Key Account Manager Pascal Humpert plant dann auf die gartenaffine Zielgruppe ausgesteuerte OoH/DooH-Flights, Anzeigen in Tageszeitungen und Publikumszeitschriften sowie Radio und Online/Mobile.

Stefani Schmoll, Marketingverantwortliche bei der Landesgartenschau, kommentiert: „Die Herausforderung im Marketing der Landesgartenschau Neuss liegt in der exponierten Großstadtlage mit Düsseldorf, Köln und dem Ruhrgebiet und einem harten Eventwettbewerb. Wir sprechen zudem eine breite und heterogene Zielgruppe an. Um diese Herausforderung im OoH-Bereich zu bewältigen, unterstützt uns Planus Media zielgerichtet mit den besten Standorten und Flächen.“

