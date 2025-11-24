Clear Channel Outdoor sichert sich einen zehnjährigen Vertrag mit der Metropolitan Washington Airports Authority und betreibt weiterhin die Werbeflächen am Reagan National (DCA) und Dulles International (IAD). Der Vertrag startet am 1. März 2026 und bietet eine fünfjährige Verlängerungsoption.

Seit 2016 hat Clear Channel beide Airports mit großformatigen Displays und integrierten Medienzonen modernisiert. Ziel der neuen Phase ist eine digitale Abdeckung von 85 Prozent, unter anderem durch Lumiglass-Displays, Prism360-Säulen und LED-Videowänden, die Architektur und Passagierführung berücksichtigen.

„Washington D.C. ist ein zentraler Knotenpunkt für Wirtschaft und Kultur. Diese Verlängerung bringt noch mehr Innovation an DCA und IAD“, sagt Morten Gotterup, Präsident der Airports Division von Clear Channel Outdoor.

Jüngste Daten von Nielsen bestätigen, dass Airport-Werbung nach wie vor eine hohe Reichweite und Engagement bei Vielfliegern und Geschäftsreisenden erzielt. Der verlängerte Vertrag soll beide Flughäfen für eine digital geführte Weiterentwicklung ihrer Media-Programme positionieren und ihre Wettbewerbsfähigkeit gegenüber anderen globalen Hubs stärken.

