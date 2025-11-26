Graz wächst: In der Annenstraße sollen fünf neue Wartehäuser entstehen. Für dieses Projekt ist der Außenwerber Ankünder verantwortlich. Laut eigenen Angaben befinden sich bereits mehr als 400 Wartehäuser von Ankünder in der Stadt. Der Bau der neuen Standorte erfolgt in Abstimmung mit den Graz Linien, der Verkehrsplanung und der Stadtbaudirektion.

Bürgermeisterin Elke Kahr kommentiert das Projekt: „Es ist sehr erfreulich, dass beim Ausbau des ÖV-Netzes in Graz so große Fortschritte gemacht wurden und es von immer mehr Menschen in Anspruch genommen wird. Umso wichtiger ist es, dass auch die Wartehäuser kontinuierlich verbessert und dadurch den Bedürfnissen der Fahrgäste besser gerecht werden.“

Wann genau die Wartehäuser in Betrieb genommen werden, wurde nicht bekannt gegeben – ebenso wenig die geplanten Werbeformate in und an den Häuschen.

