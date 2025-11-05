Das Unternehmen Heli-D hat sich auf eine sehr spezielle Digital Signage-Lösung spezialisiert: Von einem Hubschrauber getragene LED-Walls (invidis berichtete).

Nun hat sich Heli-D mit Team Ninja und Koei Tecmo zusammengetan, um den angeblich größten spielbaren Gaming-Bildschirm der Welt zu inszenieren, der von einem Hubschrauber getragen wird. Der Stunt, der am 21. Oktober über Miami geflogen wurde, warb für das Computerspiel Ninja Gaiden 4 auf der Xbox und brachte dabei einen Guinness-Weltrekord ein.

Ein doppelseitiger LED-Bildschirm mit einer Fläche von mehr als 37 Quadratmetern und einer Helligkeit von 8.000 Nits wurde an einem Hubschrauber aufgehängt, während ein anderer den E-Sportler Emmanuel „Master“ Rodriguez beförderte, der das Spiel live spielte und dabei in Echtzeit gestreamt wurde.

Sicher ist: einen großen Roll-out derartiger Screens wird es nicht geben, Logistik und Komplexität von Prozess und Hardware sind groß; aber die Stunt-Aktion war eine spannende Mischung aus Live-Unterhaltung und Werbung.

