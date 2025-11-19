Anzeige
MEK Media und Beauty Alliance werden Retail-Media-Anbieter

MEK Media und Beauty Alliance bauen ihre Retail-Media-Partnerschaft aus: Über das Joint Venture Hey Screen soll das gemeinsam entwickelte Stelen-System auch anderen Händlern zur Verfügung stehen.
Die Gründung von Hey Screen ist das Ergebnis der Retail-Media-Partnerschaft von MEK Media und Beauty Alliance. (Foto: MEKmedia/Beauty Alliance)
Der Parfümerie-Verbund Beauty Alliance geht den nächsten Retail-Media-Schritt: Gemeinsam mit seinem Digital Signage-Partner MEK Media gründet der Verbund das Joint Venture „Hey Screen Retail Media“. Ziel ist es den Pont of Sale in den rund 900 inhabergeführten Parfümerie-Filialen zu einem datenbasierten Kommunikationskanal auszubauen.

Die beiden Unternehmen arbeiten bereits seit mehreren Jahren zusammen. In mehr als 300 Standorten wurde bereits ein Proof of Concept getestet: eine gebrandete Digital Signage-Stele mit integrierter Sensorik. Diese Erfahrungen wollen die Unternehmen nun in Hey Screen bündeln und weiteren Branchen zugänglich machen.

Die Digital Signage-Systeme von MEK Media und Beauty Alliance stehen bereits in rund 300 Parfümerien. (Foto: MEKmedia/Beauty Alliance)
Hey Screen setzt auf datengetriebene Technologien, um Echtzeitkommunikation am POS zu ermöglichen. Laut Christian Lorenz, Geschäftsführer Vertrieb & Marketing, soll die Lösung „das Google Analytics des stationären Handels“ schaffen. Ziel ist es, die Verkaufsfläche aktiv für Marketing- und Kommunikationsmaßnahmen zu nutzen und Konsumenten situativ anzusprechen.

Mithilfe der integrierten Sensorik sollen die eigens entwickelten Stelen die Echtzeit-Zielgruppenanalyse und anschließende Messung der Kampagnen-Performance ermöglichen. Mathias Moritz, Geschäftsführer von MEK Media betont: „Wir verbinden Marken, Händler und Konsument:innen in Echtzeit – datenbasiert, transparent und messbar.“

Christian Lorenz ergänzt: „Als Handelsgemeinschaft mit starker stationärer Basis ist Hey Screen die logische Weiterentwicklung unseres Retail-Ökosystems. Wir machen den POS smarter – zum Vorteil unserer Partner und der Konsument:innen.“

