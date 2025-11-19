Der Parfümerie-Verbund Beauty Alliance geht den nächsten Retail-Media-Schritt: Gemeinsam mit seinem Digital Signage-Partner MEK Media gründet der Verbund das Joint Venture „Hey Screen Retail Media“. Ziel ist es den Pont of Sale in den rund 900 inhabergeführten Parfümerie-Filialen zu einem datenbasierten Kommunikationskanal auszubauen.

Die beiden Unternehmen arbeiten bereits seit mehreren Jahren zusammen. In mehr als 300 Standorten wurde bereits ein Proof of Concept getestet: eine gebrandete Digital Signage-Stele mit integrierter Sensorik. Diese Erfahrungen wollen die Unternehmen nun in Hey Screen bündeln und weiteren Branchen zugänglich machen.

Hey Screen setzt auf datengetriebene Technologien, um Echtzeitkommunikation am POS zu ermöglichen. Laut Christian Lorenz, Geschäftsführer Vertrieb & Marketing, soll die Lösung „das Google Analytics des stationären Handels“ schaffen. Ziel ist es, die Verkaufsfläche aktiv für Marketing- und Kommunikationsmaßnahmen zu nutzen und Konsumenten situativ anzusprechen.

Mithilfe der integrierten Sensorik sollen die eigens entwickelten Stelen die Echtzeit-Zielgruppenanalyse und anschließende Messung der Kampagnen-Performance ermöglichen. Mathias Moritz, Geschäftsführer von MEK Media betont: „Wir verbinden Marken, Händler und Konsument:innen in Echtzeit – datenbasiert, transparent und messbar.“

Christian Lorenz ergänzt: „Als Handelsgemeinschaft mit starker stationärer Basis ist Hey Screen die logische Weiterentwicklung unseres Retail-Ökosystems. Wir machen den POS smarter – zum Vorteil unserer Partner und der Konsument:innen.“

