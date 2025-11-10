Zwei 110 Meter lange Superyachten in Vietnams berühmter Halong-Bucht geben ihren Luxuskabinen ein technologisches Upgrade: Die Grand Pioneers I und II, betrieben von der Viet Thuan Group, werden als erste Schiffe der Region mit professionellen Hospitality-Displays von PPDS ausgestattet.

Gemeinsam mit dem AV-Integrator Logico installierte PPDS 110 Mediasuite TVs – alle mit integriertem Google Cast und Netflix-Zugang. Das Ziel: Gästen denselben Streaming-Komfort bieten, den sie aus modernen Hotels oder von zu Hause kennen. „Wir wollten einen neuen Standard für Luxus auf dem Wasser schaffen – und PPDS hat uns dabei perfekt unterstützt“, sagt Uy Trinh Trung, IT-Manager der Grand Pioneers.

In jeder Kabine ist ein 50- oder 55-Zoll-TV verbaut, über den Gäste Inhalte direkt von ihrem Smartphone oder Tablet auf den Bildschirm streamen können – etwa YouTube, Disney+ oder Prime Video. Nach dem Check-out werden alle Kontodaten automatisch gelöscht, um die Privatsphäre zu schützen.

Die Crew der Yachten kann die TVs über die PPDS-CMND-Plattform zentral verwalten, Infos in Echtzeit teilen und die Leistung der Systeme überwachen.

