Manchester setzt ein neues Zeichen im britischen OoH-Markt: Der für seine 306 Quadratmeter große LED-Fläche bekannte „Manchester Screen“ wurde um eine 834-Quadratmeter-Bannerzone ergänzt. Zusammen entsteht so eine durchgängige Werbefläche von mehr als 1.140 Quadratmetern – an einem der am stärksten frequentierten Knotenpunkte zwischen Manchester City Centre, Mediacity und dem Eventverkehr rund um das Victoria Warehouse.

Für den Standort Salford Quays bedeutet das Upgrade einen großen Format- und Wirkungssprung. Marken wie JD Sports, O2, Paddy Power oder Calvin Klein nutzten das Areal schon zuvor für ihre DooH-Kampagnen. Mit der neuen Hybridarchitektur aus Digital- und Großflächenbanner will Eigentümerin Katie Smith den Kreativspielraum nun deutlich erweitern: Digitale Inhalte und physische Inszenierungen sollen künftig nahtlos ineinandergreifen.

Screen wird jetzt unabhängig vermarktet

Die Erweiterung geht mit einem Eigentümerwechsel einher: Ursprünglich lief der Manchester Screen im Portfolio von Elonex Outdoor Media auf – laut Signlink scheint Katie Smith, die zuvor Head of Agency and Specialist Sales bei Elonex war, die Fläche nun unabhängig zu vermarkten. Als Creative Director ist Klaudia Kania gelistet.

Der erste Launch-Partner auf dem erweiterten Manchester Screen ist JD Sports. Passend zur hauseigenen Retail-Konferenz im Victoria Warehouse startet die Sport- und Lifestyle-Marke eine Sonderkampagne, in der eine überdimensionale Nachbildung der gelben JD-Shopping-Bag als physisches Element aus dem Banner ragt, wie in diesem Video zu sehen:

Jodie Howe, Director bei Edison Media, die für den Medieneinkauf der Kampagne verantwortlich war, sagt: „Diese Kampagne zeigt, wie wirkungsvoll großformatige Außenwerbung sein kann, wenn Kreativität und Kontext zusammenkommen. Sie spiegelt perfekt die Verbindung von JD zu Manchester wider – selbstbewusst, sichtbar und unübersehbar.“

In Zukunft mehr Pro-Bono-Kampagnen

Neben der kommerziellen Nutzung soll der Standort künftig wieder verstärkt gesellschaftliche Themen unterstützen. Zum Auftakt spendet The Manchester Screen im Winter großformatige Präsenz für den Men’s Mental Health Month UK – in enger Zusammenarbeit mit lokalen Initiativen und Stakeholdern.

