Zum Launch der neuen Samsung Vision AI TVs setzte der Display-Hersteller in Argentinien auf große Screens: Zusammen mit der Publicis Groupe und der Full-Stack-Programmatic-Plattform von Taggify startete Samsung eine neue Kampagne in Buenos Aires, die auch eine Domination auf dem Obelisco-Platz beinhaltete. Hier und in der U-Bahn wurden die Screens mithilfe von Taggify synchronisiert. Das Ziel war es, eine immersive Erfahrung für die Menschen vor Ort zu schaffen.

Neue Funktionen zur Rush Hour

Die Produktpalette umfasste die Modelle Neo QLED, Neo QLED 8K und OLED Samsung Vision AI. Zu den gezeigten Funktionen gehören AI3 Picture, AI3 Sound und AI3 Optimization.

Die Kampagne startete um 18 Uhr, was die Rush Hour der Stadt ist. Die Verantwortlichen erhofften sich dadurch ein größtmögliches Publikum und eine große Reichweite. Laut dem Unternehmen hat die Kampagne die Produktankündigung von Samsung erfolgreich verstärkt.

Hier ist ein Video der Kampagne:

