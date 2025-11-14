Zum Launch des elektrischen BMW IX3 im September wurden in Wien, Linz, Graz und Salzburg gleichzeitig vier großflächige handgemalte Murals enthüllt – laut dem Außenwerber Popp Vision die größte koordinierte Mural-Kampagne, die es bisher in Österreich gegeben hat.

Die fotorealistischen Wandbemalungen zeigen den BMW IX3 im Zusammenspiel mit Wahrzeichen der jeweiligen Stadt. Auf diese Weise sollen sie die internationale Strahlkraft der Marke mit einer lokalen, emotionalen Verankerung verbinden. In Wien ist es das Riesenrad vom Prater, in Graz der Uhrturm, der Pöstlingberg repräsentiert Linz und die Festung Salzburg.

Die Murals von acht verschiedenen Künstlern haben jeweils ihren eigenen Stil, sind aber durch das zentrale Key Visual vereint, das über mehrere Mediagattungen hinweg für den Launch eingesetzt wurde.

„Mit dieser Umsetzung haben wir gezeigt, dass Out-of-Home in Österreich völlig neu gedacht werden kann. Wir verbinden die künstlerische Einzigartigkeit handgemalter Murals mit der Reichweite und Präzision einer national koordinierten Kampagne“, kommentiert Florian Popp, Geschäftsführer bei Popp Vision.

Durch ein Verdecken der entscheidenden Malflächen blieb das Projekt bis zuletzt während des Umsetzungszeitraumes geheim. Als Mediaagentur war Dentsu mit an Bord.

Anzeige