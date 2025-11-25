ProAV-Software-Anbieter D-Tools hat eine neue Funktion in D-Tools Cloud namens Interconnect Diagrams eingeführt. Diese bietet neue Möglichkeiten, Geräteverbindungen abzubilden und den Signalfluss innerhalb von Projekten zu dokumentieren.

Interconnect Diagrams ist direkt in die D-Tools Cloud integriert und ersetzt isolierte Tabellenkalkulationen und CAD-Zeichnungen – und zwar durch eine interaktive, permanent synchronisierte Arbeitsfläche, die die Verbindungen zwischen den Geräten in einem Projekt anzeigt. Diese Verbindungen sind nach System, Phase und Standort kategorisiert. Jede Verbindung ist mit der Stückliste des Projekts verknüpft.

Visualisierung und Koordination

Laut Randy Stearns, CEO von D-Tools, stellen Interconnect Diagrams „den nächsten Schritt zur genauen Darstellung eines Systemdesigns und zur Schaffung einer Kommunikationsplattform dar, auf der Teammitglieder ein gemeinsames Verständnis für die Designabsicht eines Systems entwickeln können“.

Die neue Funktion synchronisiert Angebote und Geräteverbindungen, was Teams dabei helfen soll, effektiver zusammenzuarbeiten und Fehler zu reduzieren. Die Dokumentation kann sofort für das Außendienstpersonal erstellt werden. Geräte können innerhalb jedes mit der Cloud verbundenen Projekts schnell gefunden und organisiert werden.

Laut D-Tools sind keine zusätzlichen Einstellungen oder Software erforderlich, um auf Interconnect Diagrams zuzugreifen. Die neuen Funktionen wurden bereits eingeführt und können ab sofort genutzt werden.

