Beim Pressebriefing im September bereits angerissen, nun offiziell gelauncht: Zur ISE 2026 in Barcelona wird es eine große Parallelveranstaltung für die Kreativindustrie geben: Spark heißt die neue Konferenz, und sie läuft wie die ISE vier Tage vom 3. bis zum 6. Februar auf dem Messegelände der Fira.

Das Spark-Event soll als Drehscheibe für Kreative, Technologen und Entscheidungsträger dienen. Denn die Grenzen zwischen den kreativen Disziplinen verschwimmen zunehmend. Auf der Spark können die Besucher sehen, wie sich Bereiche wie Gaming und Rundfunk, Design und Live-Events überschneiden und gegenseitig positiv beeinflussen.

Mit einer Mischung aus praktischen Workshops, immersiven Umgebungen, Thought-Leadership-Sessions und Networking-Möglichkeiten soll die Konferenz sowohl aktuelle als auch zukünftige kreative Leader inspirieren. Aufgebaut ist das Programm auf vier Themenbereichen: Broadcast, Live-Events, Gaming sowie Marketing & Design.

„Spark verbindet die klügsten Köpfe aus den Bereichen Kreativität und Technologie, um Grenzen zu überschreiten, neue Ideen anzuregen und das Mögliche neu zu definieren“, erklärt Mike Blackman, Managing Director von ISE-Veranstalter Integrated Systems Events. „Da die Grenzen zwischen den kreativen Disziplinen immer mehr verschwimmen, zeigt Spark, wie Broadcast und Gaming verschmelzen und Design in Live-Events integriert wird – und bietet einen direkten Einblick in die Zukunft der branchenübergreifenden Zusammenarbeit. Durch die Kombination der nahtlosen Konnektivität kreativer Technologien mit der immersiven Energie von Live-Events ist Spark mehr als nur eine Messe, es ist ein Entwurf für die Zukunft kreativer Innovation.“

Mit einem Ticket für die ISE ist auch der Zutritt zu Spark möglich. Die Veranstaltung soll in den kommenden Jahren sukzessive zu einer eigenständigen Veranstaltung ausgebaut werden.

