BenQ Deutschland feierte im Lokschuppen Bottrop 25-jähriges Firmenjubiläum. Unter dem Motto „25 Jahre Innovation, Partnerschaft und Erfolg“ blickte die DACH-Organisation des taiwanesischen Konzerns mit Partnern und Mitarbeitern auf ihre Unternehmensgeschichte zurück – und erzählte über aktuelle Produkte und neue Entwicklungen.

Volkan Weissenberg, General Manager DACH bei BenQ, sagte in seiner Ansprache: „25 Jahre BenQ in Deutschland – das ist mehr als ein Jubiläum, es ist ein Stück Technikgeschichte. Gemeinsam haben wir bewegte Jahre voller Innovation und Wandel erlebt. Was dabei stets Bestand hatte, sind unsere starken Partner und Wegbegleiter. Ihre Loyalität und Zusammenarbeit sind das Fundament unseres Erfolgs. Dafür sagen wir herzlich Danke. Wir freuen uns auf viele weitere gemeinsame Jahre.“

Nach der Produktpräsentation gab es ein gemeinsames Dinner, das von Livemusik, Show-Act und DJ begleitet wurde: Zu den Highlights des Abends gehörten ein Golfsimulator mit BenQ-Projektoren, Licht-Portraits, eine Fotobox und der Auftritt von Comedian Markus Krebs.

