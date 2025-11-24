Kontron stellt ein umfangreiches Bios-Update für alle aktuellen ATX-, µATX- und MITX-Motherboards zur Verfügung, die die 12., 13. und 14. Generation Intel Core I-Prozessor-Serie unterstützen. Das Update ermöglicht die Kompatibilität mit den neue Intel Core-Prozessoren der Series 2 – Codename „Bartlett Lake“. Die neue Prozessorreihe ist mit bis zu 24 Cores (8P +16E) ausgestattet und bietet nun mehr Möglichkeiten für AI-Applikationen.

Die mit dem Upgrade kompatiblen Boards eignen sich grundsätzlich für vernetzte IoT-Anwendungen in den Bereichen Industrie, Medizin, Kiosk, Digital Signage, POS/POI, Videoüberwachung und Casino Gaming. Sie gehören einer Produkt-Familie mit synergetischem Bios, einheitlichen Treibern sowie einem Tool-Set für kundenspezifische Einstellungen an und sind „Designed and Made in Germany“.

Folgende Boards können mit dem Upgrade aufgerüstet werden: Die kompakten K3833-Q und K3832-Q für echtzeitkritische Anwendungen sowie das K3836-Q/R, das unter anderem zusätzliche Schnittstellen bietet, sind es bei den Mini-ITX Motherboards.

Hinzu kommt das ATX-Motherboard K3851-R, das sich besonders für Anwendungen mit hohem Bedarf an PCIE-Ausbaufähigkeit eignet. Bei den µATX-Motherboards sind es folgende Modelle: K3841-Q, K3842-Q und K3843-B für industrielle und semi-industrielle Anwendungen.

