In Wiesbaden entsteht mit dem Kultur Campus ein Ort, der Kultur, Wirtschaft und Stadtleben miteinander verbindet. Aktuell steht hier noch ein sanierungsbedürftiges Gebäude, doch direkt daneben befindet sich der Schlachthof – einer der bekanntesten Einrichtungen für Jugend- und Musikkultur in Deutschland.

Die Stadt möchte nun auch das Gebiet rund um den Schlachthof zu einem erweiterten Kulturpark ausbauen. Auf dieser Basis hat das Designbüro 3Deluxe im Auftrag der Rewe Group gemeinsam mit der Kulturcampus-Initiative und der Stadtentwicklungsgesellschaft SEG ein Konzept entwickelt, das Kultur und Wirtschaft in einem modernen Nutzungsmix vereint.

Hybridbau mit vielen Möglichkeiten

Geplant ist ein hybrider Gebäudekomplex mit unterschiedlichen architektonischen Stilen. Zur Straße hin entsteht ein markanter Büroturm. Er soll modern und nachhaltig gebaut werden, unter anderem mit Holz-Hybridbauweise, Fassadenbegrünung, Dachgarten und lokaler Energiegewinnung. Im Turm sollen moderne Loft-Büros, ein Hotel und ein Hip-Hop-Museum im Erdgeschoss Platz finden.

Im hinteren Teil des Campus greifen die Gebäude die industrielle Bauästhetik auf. Vorgesehen sind hier unter anderem eine Skatehalle, ein multifunktionaler Veranstaltungsraum für Konzerte, Workshops und Clubnächte, Proberäume, Künstlerateliers, eine Rooftop-Bar, eine Art Gallery und öffentliche Freiflächen für kulturelle Aktivitäten.

Eine Einzelhandelszone im Erdgeschoss verbindet die verschiedenen Gebäudeteile. Darüber entsteht ein erhöhter Stadtplatz, der als Treffpunkt und Bühne für Kunst, Musik und Begegnung dienen soll.

Der Kultur Campus Wiesbaden will ein Ort sein, der Kultur, Kreativität, Arbeit, Handel und Freizeit vereint. Gleichzeitig soll er als modernes Wahrzeichen am Stadteingang sichtbar sein und ein Symbol für ein offenes und zukunftsorientiertes Wiesbaden darstellen.

