Ab dem 1. Januar 2026 arbeitet der Schweizer Außenwerber Livesystems mit dem Verlagshaus Ringier Medien Schweiz als neuem nationalen News-Partner zusammen. In der Schweiz verantwortet Ringier reichweitenstarke Magazin- und Zeitschriftentitel wie Bilanz, Handelszeitung, Schweizer Illustrierte, Landliebe und Glückspost. In der franzözischsprachigen Schweiz kommen Angebote wie L’Illustré und PME dazu.

Durch die Partnerschaft werden nun redaktionelle Inhalte von Ringier in allen drei Landessprachen auf mehr als 13.000 Screens von Livesystems gebracht.

Regionale News-Partnerschaften laufen weiter

Ladina Heimgartner, CEO von Ringier Medien Schweiz, erläutert: „Mit unseren über zwanzig starken Medienmarken bieten wir ein breites Spektrum an Themen, die informieren, bewegen und unterhalten: Das reicht von News und Sport über Wirtschaft, Lifestyle, Gesellschaft und vieles mehr. Livesystems und Ringier Medien Schweiz ergänzen sich perfekt, denn uns verbinden ähnliche Ziele und Stärken: Wir wollen die Menschen mit spannenden und relevanten Themen erreichen – immer da, wo sie sich grad befinden.“

Nationale und internationale Nachrichten kommen nun vom Newsportal Blick, das ebenfalls zu Ringier Medien Schweiz gehärt. Zuvor hatte Livesystems im Bereich nationale News im dem Portal Nau zusammengearbeitet. Diese Partnerschaft endet nun zum Ende des Jahres. Kooperationen mit regionalen News-Partnern bleiben bestehen.

