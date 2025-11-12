So gut wie alle Hardware-Traditionalisten polieren aktuell ihr Software-Angebot auf. Während früher einzelne Anwendungen für spezielle Produkte programmiert wurden, ist jetzt eine ausgefeilte Plattform gefragt.

Panasonic Connect Europe geht diesen Schritt nun im Projektor-Segment: Bisher getrennte Software-Tools zur Einrichtung von Geräten der ET-FMP50-Serie werden jetzt auf einer Windows-basierten Oberfläche zusammengefasst. Die neue Plattform heißt Visual Software Suite (VSS) und wird jetzt zum kostenlosen Download angeboten.

Kamerabasierte Anpassung

In der Plattform findet man verschiedene Funktionen zur automatischen Kalibrierung: Geometriekorrektur, Kantenüberblendung, Schwarzwert- und Farbanpassung sowie Inhaltsaufteilung. Das Ganze funktioniert in Kombination mit kompatiblen Kameras. Zusätzlich sind manuelle Feineinstellungen möglich – zum Beispiel Verzerrungskorrektur, Freiformmaskierung oder Helligkeitssteuerung. Am Ende soll eine präzise und gleichmäßige Bildqualität auf jeder Projektionsfläche in möglichst kurzer Zeit entstehen.

Integriert in VSS ist auch die Projektorsteuerung: Zoom, Fokus oder Lens-Shift anpassen, Energieeinstellungen vornehmen oder Testmuster anzeigen. Inhalte kann man über Wiedergabelisten verwalten, in Endlosschleife abspielen und über externe Befehle oder eine Echtzeitvorschau steuern.

In Kombination mit den Medienprozessoren der FMP50-Serie – sowohl den Box-Modellen (ET-FMP50/FMP20) als auch der Intel-SDM-kompatiblen Funktionskarte (ET-SBFMP10) – ist die Software mit den meisten aktuellen Panasonic-Projektoren und -Displays kompatibel.

Teil der Mevix-Vision

„Die Visual Software Suite ist ein wichtiger Schritt in der Weiterentwicklung unseres Softwareportfolios“, sagt Hartmut Kulessa, Head of Marketing, Visual System Solutions bei Panasonic Connect Europe. „Sie vereint Design, Steuerung und Verwaltung von visuellen Erlebnissen auf einer Plattform und bildet die Grundlage für ein breiteres Ökosystem, das unseren Kunden mehr Effizienz und Flexibilität bietet.“

Die Einführung von VSS ist Teil der Mevix-Strategie von Panasonic. Die neue Marke, die dieses Jahr eingeführt wurde, soll komplette AV-Ökosysteme inklusive Software und Services anstelle einzelner Produkte bieten.

