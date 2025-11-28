Nathan Stallard wird Head of Sales beim Außenwerber Ocean Outdoor Germany. Damit übernimmt er die Verantwortung für die Vertriebsstrategie und berichtet direkt an CEO Christopher Samsinger. In seiner Rolle soll er das Wachstum in Deutschland vorantreiben und die Marktpräsenz von Ocean weiter ausbauen.

Zu den spezifischen Aufgaben gehören unter anderem der Ausbau des Agentur- und Kundengeschäfts, die Weiterentwicklung der Vertriebsstrukturen. Nathan Stallard bringt mehr als zehn Jahre internationale Erfahrung in den USA und Deutschland mit, unter anderem in Vertriebs- und Führungspositionen auf Demand- und Supply-Side.

Christopher Samsinger kommentiert: „Mit Nathan gewinnen wir einen erfahrenen Vertriebsprofi, der die DooH-Branche aus verschiedenen Perspektiven kennt und nachweislich Wachstum vorantreibt. Seine internationale Erfahrung, sein Netzwerk und sein unternehmerisches Denken werden unsere Position als Premium-Anbieter in Deutschland weiter stärken.“

Nathan Stallard ergänzt: „Ocean Outdoor verbindet Kreativität, Technologie und hochwertige Flächen. Ich freue mich sehr darauf, gemeinsam mit dem Team neue Impulse zu setzen und unseren Kunden innovative DOOH-Lösungen auf höchstem Niveau zu bieten. Der deutsche Markt bietet enormes Potenzial, und ich bin stolz, nun Teil dieser Entwicklung zu sein.“

Mit der neuen Führungsposition will Ocean seinen Wachstumskurs in Deutschland fortsetzen. Nach dem mit Bauverzögerungen hinausgeschobenen und nun erfolgreichen Standort-Launch im Westfield Hamburg-Überseequartier plant das Unternehmen weitere Premium-Standorte.

