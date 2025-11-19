JC Decaux hat sein Sanitär-Versprechen an Paris erfüllt: Pünktlich zum Welttoilettentag am 19. November schließt der Außenwerber den Bau von 417 neuen Toilettenanlagen ab. Dabei handelt es sich um selbstreinigende, öffentliche Toiletten in allen Pariser Arrondissements.

Als Stadtmöbel-Partner von Paris erhielt JC Decaux 2022 den Auftrag zur Erneuerung der Stadttoiletten. Die neuen Anlagen sollten sich nicht nur automatisch reinigen, sondern auch elegant in das Pariser Stadtbild einfügen. Nach zwei Jahren Fertigungsprozess begann JC Decaux im März 2024 mit der Installation – seitdem wurden rund sieben Toiletten pro Woche ausgetauscht. Weitere 18 neue Standorte sollen das Netz auf insgesamt 435 Anlagen erweitern.

Jede Pariser Toilette wird laut JC Decaux rund 85 mal pro Tag genutzt, jedes Urinal 115 mal – Tendenz steigend. Mit den neuen Toiletten soll die steigende Nachfrage kein Problem mehr sein – mit dem Ausbau verträgt Paris jetzt doppelt so viele Toilettengänge wie vorher.

Neben Paris betreibt JC Decaux ähnlich moderne Anlagen in Berlin, Marseille, San Francisco, Stockholm, Abidjan und Lagos. Insgesamt unterhält das Unternehmen mehr als 2.500 Toiletten in 28 Ländern, die jährlich von mehr als 30 Millionen Menschen genutzt werden. Für die Kommunen sind die Anlagen dank den Werbeeinnahmen aus Kiosken kostenlos.

