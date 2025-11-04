Primeboard bringt die neuen Touchdisplay-Serien Pro und Vista auf den Markt. Nach den Angaben des Unternehmens gehört es damit zu den ersten Herstellern, die serienreife interaktive Displays im 86-Zoll-Format mit Android 15 (64-Bit) anbieten.

Das neue System ist im Vergleich zu den Vorgängerversionen schneller und stabiler. Das bewirken bei der Pro-Serie unter anderem ein Octa-Core-Prozessor (Primechip 64-Bit), 16 Gigabyte DDR4-RAM und 256 Gigabyte EMMC-Speicher, der auf 512 Gigabyte erweiterbar ist.

Das 4K-Display verfügt über 500 Candela pro Quadratmeter Helligkeit, optisches Bonding und ein Nano-PX-Antireflexglas. Die kapazitive 40-Punkt-PCAP-Touchtechnologie weist eine Reaktionszeit von 2 Millisekunden auf. Neben Wifi 6, Gigabit-LAN, integriertem Hotspot und frei programmierbaren Funktionstasten bietet das System auch einen modularen Aufbau, wodurch Komponenten vor Ort getauscht werden können.

Als wirtschaftlicheres Format verfügt die Vista-Reihe über einen Octa-Core-CPU, 8 Gigabyte RAM und 128 Gigabyte Speicher, bietet aber weitestgehend dieselben Features und dieselbe Software-Basis.

Offline-Modus verfügbar

Beide Modelle sind vollständig offline-fähig – ein Vorteil für Schulen, die Netzunabhängigkeit fordern. Zusätzlich steht die weiterentwickelte Whiteboard-App mit AI-Funktionen sowie ein neuer Store zur Verfügung. Auch die Gestensteuerung wurde optimiert.

Zudem ist ein kabelloses Mirroring mit Touchback-Funktion integriert: Inhalte von bis zu neun Windows-, MacOS-, iOS-, Android- oder Chrome-Geräten gleichzeitig werden direkt ins Display gespiegelt.

Das Unternehmen Cine Project Prime ist Inhaber und Betreiber der Primeboard-Marke.

