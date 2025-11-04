Um für seine Mitarbeiter-Benefits-App zu werben, wählte das Unternehmen Probonio ein fiktionales Testimonial, das eher mit Unbehagen im Büro verbunden ist: Die deutsche TV-Kultfigur Bernd Stromberg, gespielt von Christoph Maria Herbst, präsentiert die App, die unter anderem steuerfreie Sachbezüge, Firmenfitness oder Kita-Zuschüsse bietet. In gewohnt rotziger bis plumper Manier präsentiert der der Parade-Chef die Vorzüge in der Kampagne „So? Oder Pro!“. Die Kampagne lief hauptsächlich über Video-on-Demand, aber auch auf Out-of-Home sowie DooH in deutschen Großstädten; hinzu kamen Social-Media-Beiträge und Advertorials in Fach- und Wirtschaftspublikationen.

„Mit Strombergs Charme und unserem modernen Benefit-Ansatz zeigen wir: Humor funktioniert auch im HR-Marketing – und Benefits sind längst Business-relevant. Mit ‚So? Oder Pro!‘ starten wir unsere bisher größte Kampagne und setzen auf eine starke Cross-Channel-Strategie, um unsere Zielgruppe passgenau anzusprechen und die Markenbekanntheit für Probonio zu stärken“, sagt Anja Steinkönig, Group CMO von Probonio und Bikeleasing.

Große Branded-Entertainment-Kampagne

Entwickelt wurde die Kampagne von der Kreativagentur Core BLN. Die Inhalte der Kampagne entstanden in enger Zusammenarbeit mit Banijay Media Germany, die die markenkonforme Weiterentwicklung der Figur Stromberg verantwortet, sowie der Filmproduktionsfirma Markenfilm. Regie führte dabei „Stromberg“-Regisseur Arne Feldhusen. Für die Media-Platzierung war die Agentur Media Plan zuständig.

Die Figur Bernd Stromberg ist gerade heiß begehrt: Am 4. Dezember kommt ein neuer Film in die Kinos, und auch McDonald’s hat sich für eine große Kampagne mit der Büro-Legende entschieden, ebenso der Snack-Hersteller Lorenz – alles Teil der Branded-Entertainment-Kampagne von Banijay Media Germany.

Anzeige