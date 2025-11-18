TV-Wartezimmer integriert die SSP von Vistar Media in sein Netzwerk, das mehr als 7.000 Screens in Arztpraxen der DACH-Region umfasst. Mit dieser Kooperation erweitert TV-Wartezimmer den Zugang zu internationalen Agenturen und Werbetreibenden und positioniert sein Netzwerk als potenziellen Bestandteil globaler DooH-Kampagnen.

Durch die Integration ermöglicht TV-Wartezimmer den direkten programmatischen Zugriff auf sein Healthcare-Netzwerk über verschiedene DSPs, darunter Vistar Medias eigene DSP, The Trade Desk, Stackadapt, Yahoo und DV360. Der DooH-Anbieter verspricht sich dadurch neue Wachstumsmöglichkeiten, vor allem durch in der DACH-Region global operierende Unternehmen.

Höhere Nachfrage erzeugen

„Mit der Integration von Vistar Media machen wir einen weiteren wichtigen Schritt, um unser Netzwerk programmatisch in globale Kampagnenstrukturen einzubinden“, sagt Nenad Ristić, Head of Programmatic bei TV-Wartezimmer. „So wird unser Inventar international noch einfacher zugänglich – mit allen Vorteilen datengetriebener DOOH-Kommunikation.“ Die stärkere Integration in globale Private Marketplaces beziehungsweise Open Exchange Deals ermögliche eine höhere Nachfrage.

Claudius von Soos, Director Media Sales & Programmatic bei TV-Wartezimmer, ergänzt: „Die Anbindung einer weltweit agierenden SSP ist ein logischer Teil unserer Wachstumsstrategie, die Professionalität, Reichweite und Erlöspotenzial unseres programmatischen Ökosystems weiter erhöht.“

Auch Vistar Media begrüßt die Integration. Diederick Ubels, Managing Director EMEA, kommentiert: „Wartezimmer in Arztpraxen sind ein einzigartiges Umfeld mit hoher Verweildauer. Sie ermöglichen es Marken, eine wertvolle und aufmerksame Zielgruppe genau dort zu erreichen, wo sie besonders aufnahmebereit für Werbung ist. Diese Integration stärkt unser Angebot in Deutschland ganz erheblich.“

Anzeige