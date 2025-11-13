Nach dem Marktstart in Deutschland im Frühjahr stärkt die Programmatic-Marketingplattform Stackadapt sein Team für Deutschland, Österreich und Schweiz: Mit Omid Madani Rascado startet ein Branchenexperte als Agency Lead DACH, um die Zusammenarbeit mit Mediaagenturen strategisch auszubauen.

Das Unternehmen baut nach eigenen Angaben sein Team in Zentraleuropa aus, um die steigende Nachfrage nach datengetriebener, kanalübergreifender Werbung zu bedienen. Die neue Position des Agency Lead DACH ergänzt die hiesige, auf Fokusbranchen ausgerichtete Vertriebsstrategie um eine Querschnittsaufgabe. Sie unterstreicht die Wichtigkeit von Agenturen als strategische Partner und das Commitment von Stackadapt, das Geschäft im DACH-Raum nachhaltig voranzutreiben.

Omid Madani Rascado verfügt über 14 Jahre Erfahrung in der Digitalwirtschaft. Als einer der ersten Mitarbeitenden von Pinterest Deutschland baute er dort als Regional Agency Lead das Agenturgeschäft auf und skalierte es. Zuvor war er in verschiedenen Vertriebs- und Führungspositionen bei Google tätig. Er bringt unter anderem Expertise in Agenturpartnerschaften und Teamführung sowie ein tiefes Know-how in den Bereichen Social Media, Search und Programmatic Advertising mit.

„Stackadapt steht für Innovation, Transparenz und echte Partnerschaft – Werte, die ich sehr schätze“, sagt Omid Madani Rascado. „Ich freue mich darauf, gemeinsam mit unserem Team Brücken zwischen Technologie, Kreativität und Strategie zu schlagen – und Agenturen zu befähigen, das volle Potenzial programmatischer Werbung im Open Internet zu nutzen.“

Neben Omid Madani Rascado verstärken mehrere Senior-Neuzugänge das europäische Team – darunter Chris Keenan, der als Global Head of Agency Development die globale Agenturstrategie verantwortet und eng mit dem DACH-Team zusammenarbeitet.

