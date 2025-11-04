Die Omnichannel-Buchungsplattform Stackadapt hat ihre DooH-Lösung überarbeitet. Neu in der DSP ist unter anderem eine interaktive Kartenansicht, mit der sich verfügbare Screens nach Standort, Netzwerkbetreiber und Veranstaltungsort filtern lassen. Über die Programmatic-Guaranteed-Funktion können sich Werbetreibende Premium-Screens zu Peak-Zeiten im Voraus sichern.

Zudem wurden die Freigabeprozesse transparenter gestaltet: Kreative werden netzwerkbetreiberspezifisch in Echtzeit geprüft, Freigaben oder Ablehnungen sind direkt im System sichtbar, wodurch Verzögerungen und manuelle Nachverfolgung entfallen. Zudem wurde das Reporting weiter in den Prozess integriert: Über Heatmaps und Screen-Level-Metriken lässt sich die Wirkung von Kampagnen belegen und exportieren.

Aktualisierte Schulung

„Digital-out-of-Home ist längst kein experimenteller Kanal mehr, sondern ein strategischer Hebel für Marken, die reale Wirkung erzielen wollen. Indem wir Planung, Buchung und Messung verbinden, machen wir DooH endlich so agil und messbar wie digitale Kanäle“, ergänzt David von Hilchen.

Um Werbetreibende beim Einstieg zu unterstützen, hat Stackadapt außerdem sein DooH-Schulungsprogramm aktualisiert – unter anderem bietet das Unternehmen einen 60-minütigen Onlinekurs im Rahmen seiner Online-Akademie an.

