Zum Start des Kinofilms „Now You See Me: Now You Don’t“ am 14. November haben Lionsgate und Proto über die USA verteilt Proto-Displays mit 3D-Effekt aufgestellt, um Kinobesuchern eine besondere digitale Selfie-Experience zu verschaffen.

Die Aktion ermöglicht es Kinobesuchern, Selfies mit lebensgroßen digitalen Versionen der Stars Jesse Eisenberg, Isla Fisher, Dave Franco, Justice Smith und Ariana Greenblatt zu machen. Die Abbildungen scheinen auf dem Bildschirm selbst das Selfie zu machen, bevor sie das Foto per QR-Code weitergeben. Insgesamt wurden 15 Proto-Boxen aufgestellt.

Proto hat auch ein Video der Experience erstellt:

Die meisten Proto-Installationen waren bisher einmalige Spektakel für rote Teppiche, Firmenveranstaltungen oder Pilotprojekte im Gesundheitswesen. Diese Kampagne ist eine seltene vernetzte Einführung, bei der mehrere identische Experiences ausgerollt wurden.

„Diese erstaunliche Technologie grenzt an Zauberei, daher gibt es keine bessere Möglichkeit, um die Veröffentlichung von Now You See Me: Now You Don’t anzukündigen“, sagte Kevin Grayson, Präsident für den weltweiten Vertrieb bei Lionsgate. Proto-Gründer und -Vorstandsvorsitzender David Nussbaum fügte hinzu, dass die Promotion „die größte Kinoaktion ist, die Proto jemals durchgeführt hat“.

Die Proto-Boxen verwenden ein transparentes LCD-Panel und sorgfältig abgestimmte Beleuchtung hinter dem Bildschirm, um die Illusion von Tiefe zu erzeugen.

