Lidl und Galeria bauen ihre Zusammenarbeit weiter aus. Nach den bereits realisierten Filialen in Berlin am Kurfürstendamm und Hermannplatz sollen bis Ende 2026 vier weitere Standorte in Hamburg, Düsseldorf, Viernheim und Stuttgart folgen.

„Partnerschaften sind für uns ein Schlüssel zu einer erfolgreichen Flächenentwicklung in urbanen Räumen. Die Partnerschaft mit Galeria zeigt, wie durch gemeinsame Visionen und effiziente Flächennutzungen neue Impulse sowie nachhaltige Lösungen für Innenstädte entstehen können“, sagt Vanessa Hegele, Leiterin Immobilien Portfoliomanagement bei Lidl Immobilien Dienstleistung.

Alle vier neuen Standorte werden sich in zentralen Lagen befinden:

Hamburg – Alstertal-Einkaufszentrum : Ab Ende 2025 eröffnet Lidl die neue Filiale im Galeria-Standort des Alstertal-Einkaufszentrums. Die Verkaufsfläche von rund 1.000 Quadratmetern ist über mehrere Ebenen erreichbar – ebenerdig vom Parkhaus sowie bequem über Rolltreppen und Aufzüge.

: Ab Ende 2025 eröffnet Lidl die neue Filiale im Galeria-Standort des Alstertal-Einkaufszentrums. Die Verkaufsfläche von rund 1.000 Quadratmetern ist über mehrere Ebenen erreichbar – ebenerdig vom Parkhaus sowie bequem über Rolltreppen und Aufzüge. Stuttgart – Königstraße 6 : Zentral gelegen auf der Königstraße entsteht eine Filiale mit rund 1.000 Quadratmetern Verkaufsfläche im Untergeschoss der Galeria-Filiale. Der Zugang erfolgt sowohl über die Galeria-Fläche als auch direkt von der Einkaufsstraße über einen eigenen Eingang. Die Eröffnung ist für Sommer/Herbst 2026 geplant.

: Zentral gelegen auf der Königstraße entsteht eine Filiale mit rund 1.000 Quadratmetern Verkaufsfläche im Untergeschoss der Galeria-Filiale. Der Zugang erfolgt sowohl über die Galeria-Fläche als auch direkt von der Einkaufsstraße über einen eigenen Eingang. Die Eröffnung ist für Sommer/Herbst 2026 geplant. Viernheim – Robert-Schuman-Straße 8a : Die neue Filiale in Viernheim wird ebenfalls im Sommer/Herbst 2026 eröffnet. Sie befindet sich im Erdgeschoss mit zwei separaten Ein- und Ausgängen und ist sowohl vom Parkplatz aus als auch direkt über die Galeria-Filiale erreichbar. Die Verkaufsfläche beträgt rund 1.400 Quadratmeter.

: Die neue Filiale in Viernheim wird ebenfalls im Sommer/Herbst 2026 eröffnet. Sie befindet sich im Erdgeschoss mit zwei separaten Ein- und Ausgängen und ist sowohl vom Parkplatz aus als auch direkt über die Galeria-Filiale erreichbar. Die Verkaufsfläche beträgt rund 1.400 Quadratmeter. Düsseldorf – Schadowstraße 93: In der Düsseldorfer Innenstadt entsteht bis Ende 2026 eine neue Lidl-Filiale mit rund 1.300 Quadratmetern Verkaufsfläche im Untergeschoss des Galeria-Standortes. Kunden erreichen die Filiale sowohl über einen separaten Zugang von der Schadowstraße als auch über die Galeria-Fläche. Ergänzend zur Lidl-Filiale verbleibt am Standort eine Markthalle, die Einkauf Bistro-Erlebnis verbinden soll.

Die neuen Filialen sind eine Weiterführung von Lidls Strategie, mit flexiblen Immobilien-Konzepten passende Einkaufsmöglichkeiten in zentralen Lagen zu schaffen und somit das urbane Leben aktiv mitzugestalten.

