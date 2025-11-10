Seilbahnen gibt es nicht nur in den Alpen, sondern auch in den Rocky Mountains. Die Banff Gondola Experience im gleichnamigen kanadischen Nationalpark bringt Besucher auf den Gipfel des Sulphur Mountain. Hier bietet sich ein majestätischer Blick auf die Rockies – wenn der Himmel klar ist.

Um auch an Wolkentagen Besuchern die nötige Experience zu verschaffen, hat Eigentümer und Betreiber Pursuit Collection große Screens installiert, auf dem das Bergpanorama dargestellt wird, wenn Nebel oder Wolken die Sicht versperren.

Die neuen Panels wurden in Zusammenarbeit mit Electrosonic entwickelt und kombinieren großformatiges Design mit der speziell angefertigten Cloud Vision-Software von Dimensional Innovations. Jeder 105-Zoll-Touchscreen ist in einem Rahmen mit eingravierter Topografie untergebracht, der auf die tatsächlichen Sichtlinien vom Gipfel ausgerichtet ist. Benutzer können Gipfel, Täler und Wasserwege im Detail erkunden.

Screens halten Besucher länger

Über die Touchscreens können unter anderem Informationen in Englisch, Französisch und Stoney Nakoda, der Sprache der Indigenen, aufgerufen werden

„Das Team von Dimensional Innovations hat sich wirklich Zeit genommen, um Banff zu verstehen, wer wir sind und wo wir in das Besuchererlebnis passen, und nicht nur hier bei der Gondel“, sagt Mirit Poznansky, Director of Initiatives and Experience Development bei Pursuit Collection.

Seit der Installation verbringen Besucher mehr Zeit auf der Aussichtsplattform und erkunden die digitalen Geschichten auf den Tafeln. Die Panels sind Teil der ersten Phase eines umfassenderen Digitalisierungsplans, der in Zukunft interaktive Karten, virtuelle Begegnungen mit Wildtieren und immersive Experiences umfassen könnte.

