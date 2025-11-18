Der französische Fußballverein Stade Malherbe Caen hat seine digitale Infrastruktur im Stade Michel d’Ornano überarbeitet und in ein neues LED-System von Infiled investiert, das in Zusammenarbeit mit dem französischen Integrator Auvisys installiert wurde. Die Aufrüstung bietet Fans und Sponsoren eine höhere Helligkeit und mehr Flexibilität bei den Inhalten.

Nach mehr als 15 Jahren im Einsatz hatten die bisherigen LED-Anzeigetafeln des Stadions das Ende ihrer Lebensdauer erreicht. Auvisys leitete die Integration und entschied sich für die ORMV P7.8 Max-Panels von Infiled. Das Projekt umfasste zwei 8 mal 4,5 Meter große LED-Wände mit einer Gesamtfläche von 72 Quadratmetern. Jede Wand bietet eine Auflösung von 1.024 mal 576 Pixeln und eine Helligkeit von 8.000 Nits.

Das Design mit Schutzklasse IP65 schützt vor Witterungseinflüssen, während redundante Strom- und Signaleingänge die Betriebszeit während stark frequentierter Spielzeiten gewährleisten. Der Servicezugang an der Vorder- und Rückseite vereinfacht die Wartung, und dank spezieller Halterungen ließen sich die Screens einfach in die bestehende Stadionstruktur integrieren.

Das französische Team von Infiled unterstützte den Prozess von der ersten Standortbesichtigung bis zur endgültigen Kalibrierung. Auvisys nannte die Kombination aus Qualität, langfristigem Wert und reaktionsschneller lokaler Unterstützung als entscheidende Faktoren und betonte, dass die Investition aufgrund der Leistung und Zuverlässigkeit und nicht nur aufgrund des Preises getätigt wurde.

