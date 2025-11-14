Der Schweizer Außenwerber APG|SGA hat in den Städten Olten und Solothurn insgesamt 32 neue Screens installiert.

Dabei wurden in Olten sechs und in Solothurn vier analoge Cityplan-Anlagen digitalisiert. Zusätzlich kommen nun 6 City E-Panels in Olten und 16 City E-Panels in Solothurn hinzu. Auf Wunsch der Stadt Olten wurden alle E-Panels in einem speziellen Farbton angefertigt.

Die neuen DooH-Screens verfügen auch über eine Notfallfunktion. In Krisenfällen, zum Beispiel bei Überschwemmungen oder Entführungen, können die Behörden alle Flächen mit Warnhinweisen übersteuern. Dafür stellt die APG|SGA ihr eigenes CMS zur Verfügung.

Beide Städte können zudem bei den kommerziell nutzbaren Screens, welche auf öffentlichem Grund stehen, ein Drittel der Ausstrahlungszeit für eigene Inhalte wie Kulturhinweise, politische Informationen und amtliche Mitteilungen verwenden.

