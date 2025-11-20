Uniguest hat die Unterstützung für Google Cast auf den neuesten Hospitality-TV-Modellen von Samsung integriert. Die Bereitstellung ist bereits in mehreren Hotelgruppen im Gange. Durch die Integration können Gäste Inhalte von ihren persönlichen Geräten auf die TV-Modelle HBU800, HU7000F und HU8000F von Samsung streamen, ohne dass externe Hardware erforderlich ist.

Die Funktion wird über die Hotel-Hub-Plattform von Uniguest bereitgestellt und nutzt die integrierte Casting-Funktionalität der Fernseher. Hotels, die das System einsetzen, vermeiden die Kosten und den Wartungsaufwand für zusätzliche Dongles, während Gäste ein vertrautes Streaming-Erlebnis wie zu Hause genießen können, zusätzlich zu den nativen OTT-Apps, die bereits auf den Hospitality-Geräten von Samsung unterstützt werden, darunter Youtube, Netflix und Prime Video.

Casting wird von vielen Hotelmarken zunehmend als erforderliche Ausstattung angesehen, und die Implementierung von Uniguest ist als zertifizierte, richtlinienkonforme Option positioniert, die speziell für Hospitality-Umgebungen entwickelt wurde. Das System isoliert jedes Zimmer, sodass Geräte nur mit dem richtigen Fernseher gekoppelt werden können und die Zugangsdaten der Gäste beim Check-out automatisch gelöscht werden.

Uniguest sagt, dass diese Ergänzung sein umfassendes Ökosystem für die Zimmerausstattung abrundet, das interaktive TV-Funktionen und digitale Beschilderung umfasst. Samsung bezeichnet die Zusammenarbeit als einen Fortschritt für sein Hospitality-Portfolio und betont, dass die Integration darauf abzielt, Hotels und Reisenden ein einfaches und zuverlässiges Casting-Erlebnis zu bieten.

Die Google Cast-Unterstützung ist nun Teil des Hotel-Hub-Casting-Moduls von Uniguest und weltweit verfügbar.

