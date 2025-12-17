Clear Channel Outdoor erhält Achtjahresvertrag in Burbank

Clear Channel Outdoor wurde ausgewählt, ein neues, ein fast vollständig digitales OoH-Netz am Flughafen Hollywood Burbank – der jährlich rund 6,5 Millionen Passagiere abfertigt – zu entwickeln und zu betreiben, mit einer Umsetzung im Einklang mit dem Terminalprogramm „Elevate BUR“. Der Achtjahresvertrag umfasst eine umfassende Erneuerung der Medienflächen vor Ort; die Eröffnung des neuen Terminals ist für Oktober 2026 geplant.

Die Einführung sieht eine nahezu 100-prozentige digitale Ausstattung vor, die in die Architektur des Terminals integriert ist, darunter ultrahochauflösende Screens und Standorte für Forced-Perspective-Inhalte in stark frequentierten Bereichen. Der Betreiber erklärt, dass damit die Medienpräsenz des Flughafens modernisiert und gleichzeitig den visuellen Standards des Studio-Korridors von Los Angeles angeglichen werden soll.

Der Vertrag verbindet die Displays im Terminal mit dem Roadside-Inventar des Unternehmens im Markt Los Angeles und schafft einen einheitlichen Buchungsweg für Werbekunden, um Reisende bei der Anfahrt und am Gate zu erreichen. Das Modell verknüpft Flughafenplatzierungen mit digitalen und statischen Werbetafeln auf den Zufahrtsrouten nach Burbank sowie entlang wichtiger Verkehrskorridore und positioniert Kampagnen vor der Ankunft und nach dem Abflug.

Der neue Terminal umfasst eine rund 33.000 Quadratmeter große Anlage mit 14 Gates und neu gestalteten Passagierströmen. Dazu zählen neue Sicherheitskontrollen, Gastronomie- und Retailflächen, die Gepäckabfertigung sowie ein Parkhaus mit Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge.

Clear Channel gibt an, dass die Installation parallel zum Bau des Terminals erfolgt, um den Start des neuen Netzwerks mit der Inbetriebnahme der Anlage abzustimmen. Morten Gotterup, Präsident der Airports Division des Unternehmens, sagt, der Flughafen solle als Medienumfeld für nationale und lokale Marken positioniert werden, wenn der neue Terminalbetrieb startet.

Das Unternehmen verweist zudem auf aktuelle Branchenstudien, wonach Flughafenwerbung weiterhin wirksam ist, um Kaufentscheidungen bei Vielfliegern und Geschäftsreisenden auszulösen. Die Werbeflächen sollen mit steigenden Reisevolumina zur Ferien- und Hauptreisezeit sowie darüber hinaus verfügbar sein.

