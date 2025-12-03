Bei Epamedia wird künftig Rainer Eschrich als neuer Head of Agency Sales den Bereich der Agenturbetreuung weiterentwickeln.

Rainer Eschrich war viele Jahre in leitenden Vertriebs- und Beratungsfunktionen innerhalb der Medienbranche tätig. In seiner neuen Rolle soll er die Zusammenarbeit mit Media- und Kreativagenturen intensivieren, integrierte OoH-Lösungen über analoge und digitale Medien hinweg vorantreiben sowie interne Prozesse für mehr Serviceorientierung optimieren. Er berichtet direkt an Petra Lang, Director Agency Sales, Client Service & Digital.

„In der Zusammenarbeit mit Agenturen stehen Qualität, Beratungskompetenz und verlässlicher Service für uns klar im Mittelpunkt. Mit Rainer Eschrich gewinnen wir eine Persönlichkeit, die über sehr viele Jahre Erfahrung in der Medienbranche verfügt und diese Werte konsequent lebt. Gemeinsam werden wir unsere hohen Qualitäts- und Serviceansprüche weiter ausbauen und die Betreuung unserer Agenturpartner noch stärker auf ihre Bedürfnisse ausrichten“, kommentiert Petra Lang.