Zum 1. November 2025 startete Thomas Jungnickel bei Kindermann als Key Account Manager ProAV Ost. Er arbeitet mit Fachhändlern und Systemintegratoren im ProAV- und IT-Umfeld und begleitet Projekte in der Region Ostdeutschland.

Thomas Jungnickel verfügt über langjährige Erfahrung in der ProAV-Branche: Rund 17 Jahre war er als Gebietsverkaufsleiter bei Medium tätig. Danach übernahm er bei Hitachi Europe die Rolle des Sales Account Managers B2B Eastern Germany. Ab 2020 betreute er bei Viewsonic als Account Manager AV Fachhandelspartner.

In seiner neuen Rolle soll Thomas Jungnickel bestehende Kundenbeziehungen stärken und neue Partnerschaften aufbauen.

„Es ist großartig, Teil eines Unternehmens zu werden, das seit so vielen Jahren die AV-Branche mitgestaltet. Ich freue mich darauf, meine Erfahrung einzubringen und die enge Zusammenarbeit mit unseren Partnern weiterzuführen“, sagt Thomas Jungnickel.

„Mit Thomas Jungnickel gewinnen wir einen Kollegen, der den ProAV-Markt hervorragend kennt und über langjährige, vertrauensvolle Kontakte im Fachhandel verfügt. Er wird unsere starke Präsenz in der Region kompetent vertreten“, sagt Timo Meißner, Geschäftsführer von Kindermann.